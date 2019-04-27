Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Uluslararası Caz Festivali çerçevesinde Turumtay/Zaric Duo ekibi sahne aldı.

Özbekistan Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun Özbekistan Temsilciliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Taşkent Uluslararası Caz Festivali'ne farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katılıyor.

Türk Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Türk Hava Yollarının sponsorluğunda ve Taşkent Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde festivale katılan Turumtay/Zaric Duo ekibi, Taşkent Devlet Konservatuarı Büyük Salonu'nda Özbek müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, konser öncesinde yaptığı konuşmada, festivale katılmalarından dolayı Efe Turumtay ve Nicola Zaric'e minnettar olduklarını söyledi. Er, "Orta Asya'nın kalbine, ata yurdumuza gelmenizden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Efe Turumtay da Nikola Zaric ile birlikte festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanat direktörlüğünü Turumtay'ın yaptığı konserde geleneksel Türk ezgilerinin caz müziği içinde icra edilmesi seyircilerin beğenisini kazandı.