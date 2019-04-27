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Taşkent Uluslararası Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 21:00 | Son Güncelleme

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival çerçevesinde Turumtay/Zaric Duo konser verdi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Uluslararası Caz Festivali çerçevesinde Turumtay/Zaric Duo ekibi sahne aldı.

Özbekistan Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun Özbekistan Temsilciliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Taşkent Uluslararası Caz Festivali'ne farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katılıyor.

Türk Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Türk Hava Yollarının sponsorluğunda ve Taşkent Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde festivale katılan Turumtay/Zaric Duo ekibi, Taşkent Devlet Konservatuarı Büyük Salonu'nda Özbek müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, konser öncesinde yaptığı konuşmada, festivale katılmalarından dolayı Efe Turumtay ve Nicola Zaric'e minnettar olduklarını söyledi. Er, "Orta Asya'nın kalbine, ata yurdumuza gelmenizden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Efe Turumtay da Nikola Zaric ile birlikte festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanat direktörlüğünü Turumtay'ın yaptığı konserde geleneksel Türk ezgilerinin caz müziği içinde icra edilmesi seyircilerin beğenisini kazandı.

Turumtay'ın değişik makamlardaki keman taksimleri ve konser sonunda Özbekistan'ın en ünlü müziklerinden olan "Andican Polkası"nı caz müziğine uyarlayarak Türk ezgileriyle yorumlaması Taşkentli müzikseverleri çok etkiledi. Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konseri, Taşkent'te görev yapan diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları da izledi.

Festival 30 Nisan'da sona erecek.

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Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er Taşkent Uluslararası Caz Festivali Turumtay/Zaric Duo

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