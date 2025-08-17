KADIN

Taşköprü’de sarımsak güzeli seçildi: 6 farklı ülkeden gelen kadınlar, sarımsak festivalinde en güzel için yarıştı...

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, hem kültürel etkinlikleri hem de renkli yarışmalarıyla dikkat çekti. Festival kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında, Meksika’dan Ukrayna’ya kadar 6 farklı ülkeden gelen yöresel kıyafetli kadınlar “Sarımsak Güzeli” unvanı için yarıştı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Festival kapsamında Türkiye ile Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans ekipleri gösterileriyle festival alanını dolduran vatandaşları hayran bıraktı.

Gösterilerin ardından tüm ülkelerin dansçıları bir arada erik dalı oynadı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve farklı ülkelerin büyük elçileri ve konsolosların da birlikte erik dalı oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVALİN EN GÜZELİ OLABİLMEK İÇİN YARIŞTILAR

Festival çerçevesinde yöresel kıyafetli güzellik yarışması düzenlendi. Türkiye, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen genç kadınlar ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle birinci olabilmek için yarıştı. Tiyatro ve sinama oyuncusu Halil Ergün'ün de arasında olduğu jüri, en güzel yarışmacıyı seçmek için ter döktü. Podyuma çıkan 13 genç kadın, hem kıyafetleri hem de güzellikleriyle birinci olabilmek için yarıştı. Yarışmacılar, ülkelerinin yöresel oyunlarını da podyumda sahneledi. Yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Indiana Codreaunu Pompeiopolis güzeli, Polanya'dan gelen Oliwia Jazdzewska sarımsak güzeli, en çok puanı alan Ukraynalı Khrystyna Khryshchuk ise Taşköprü festival güzeli oldu. Güzellere Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından sarımsaktan yapılan taçlar takıldı.

"FARKLI KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Yarışmanın ardından İHA muhabirine konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bugün festivalin üçüncü günü. Bugün güzellik yarışmamızı yaptığımız bir anı yaşıyoruz. Bugün Pompeiopolis güzeli, sarımsak güzeli ve festival güzeli seçildi. Yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok renkli anlar. Festivalde toplumların kültürlerini yaşatmak, farklı kültürlerin kaynaşmasını hedefliyoruz. Bu anlamda güzel mesafe aldık. Güzel bir festival geçiriyoruz. Çok yoğun. Konserler, stant ziyaretleri ve meydanda düzenlediğimiz etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Taşköprülüler çok memnun. İnşallah festivali en iyi şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Tüm hemşehrilerime, il dışından gelen bütün misafirlere ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"BU ŞEHRİ SEVİYORUM"

Yarışmada en çok puanı alarak Taşköprü festival güzeli seçilen Ukraynalı Khrystyna Khryshchuk ise çok mutlu olduğunu ve Kastamonu ile Taşköprü'yü çok sevdiğini belirterek, "Bu şehri seviyorum ve umarım buraya tekrar dönerim. Bu şehri sevdim ,çünkü burada çok güzel bir kültür var ve burası Ukrayna'daki gibi değil" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
