HABER

Taşla yaralamaya verilen para cezası 20 taksite bölündü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, aralarında husumet bulunan Leyla Yıldırım'ı (23) taşla yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Agit Saknak (26), mahkemece 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Taşla yaralamaya verilen para cezası 20 taksite bölündü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, aralarında husumet bulunan Leyla Yıldırım'ı (23) taşla yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Agit Saknak (26), mahkemece 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Saknak'ın cezasını, maddi durumunu göz önünde bulundurarak 20 eşit taksitle ödemesine hükmetti. Leyla Yıldırım ise "Karar beni tatmin etmedi" dedi.
Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 29 Nisan 2018'de meydana geldi. Aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Leyla Yıldırım ile Agit Saknak yine tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, Saknak hakkında şikayetçi oldu.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim'de yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.
'KARAR BENİ TATMİN ETMEDİ'
Kararın acısını geçirmediğini belirten Leyla Yıldırım, "Karar beni tatmin etmedi. Ben iki hafta boyunca bunun ağrısını çektim. Orada 'basit yaralanma' demişler. Benim itiraz etme hakkım bile yok ki. Beni tehdit ediyorlardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Taşla yaralamaya verilen para cezası 20 taksite bölündü

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)
Hatay’da 29 kaçak göçmen yakalandıHatay’da 29 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.