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  4. Tatil için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Çağla'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Tatil için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Çağla'nın son görüntüleri ortaya çıktı

29.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için gittiği İstanbul'da parkta fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verilmişti. Bununla birlikte genç kızın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Pınarcı'nın koluna giren iki kişi ile birlikte zorlukla yürüdüğü görülüyor.

Tatil için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetmişti! Çağla'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İskenderun’da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş, akşamları da eğlence mekanlarında vakit geçirdi.

Pınarcı ve arkadaşı, akşam saatlerinde ise Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a gitti. Saat 21.45 sıralarında Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLE: KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Pınarcı’nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Çağla Alara Pınarcı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aile bireyleri, kızlarının kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan Pınarcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. Pınarcı'nın koluna giren iki kişi ile birlikte zorlukla yürüdüğü görülüyor.

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(DHA/İHA)

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Hatay İstanbul
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