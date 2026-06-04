Tatil planı yapan patili ailelerin içini rahatlatacak 10 yöntem

Tatile çıkmadan önce tüylü dostunun beslenme düzenini değiştirmemelisin.



Tatile gitmeden önce bazı kişiler ödül olsun diye hayvanlarına farklı mamalar veriyor ya da ekstra yaş mama verebiliyor. Ama bu değişimler mide problemlerine neden olabilir. O yüzden rutini bozmamak gerek.

Otomatik mama kapları bu zamanlarda çok kullanışlı!

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Bir arkadaşını kontrol için görevlendirmen gerek.

Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Besleyici, sen uzaktayken evcil hayvanına her zaman taze mama veriyor. Uygulama üzerinden kontrol edebildiğin besleyici ile hayvanının öğün saatleri hiç aksamıyor. Kamera ve çift yönlü ses özelliği ile uzaktayken de tüylü dostunla iletişim halinde olabiliyorsun.

Eve mama ve su bırakmak evcil hayvanın için yeterli değil. Su kontrolü, tuvalet temizliği ya da bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için bir arkadaşından yardım almalısın. Arkadaşın her gün uğrayarak tüylü dostunun stresini azaltabilir hem de sorun olup olmadığını kontrol edebilir.

Evdeki tüm tehlikeleri ortadan kaldırmalısın.

Ortadaki kablolar, devrilebilecek eşyalar, açık pencereler hep risk. Hayvanını yalnız bırakacaksan onun için tehlikeli olabilecek her şeyi ortadan kaldırman gerekiyor. Evden çıkmadan nelerin tehlikeli olabileceğiyle ilgili bir son kontrol yapmalısın.

Evin farklı noktalarına su kapları koyabilirsin.



Evde tek bir noktaya su koymak yerine birçok yere su koyarsan kedin ya da köpeğin istediği zaman suya erişebilir. Bu sayede susuz kalma riski hiç olmaz.

Yatağını gitmeden hemen önce temizlemeyin.

Bazıları gitmeden önce hayvanının eşyalarını, yatağını temizliyor. Ama aslında bu hayvanları daha çok strese sokuyor. Kediler veya köpekler tanıdık kokularla kendilerini güvende hissederler. O yüzden gitmeden böyle bir temizlik yapmak iyi bir fikir değil.

Kamera ile sürekli kontrol edebilirsin.



Pet kameraları ile hayvanını uzaktayken bile takip edebilirsin. Hayvanın hangi odada daha çok vakit geçiriyorsa oraya koyarak onu izleyebilirsin. Bu sayede için çok daha rahat olacaktır.

Otele bırakacaksan önceden ayarlamalısın.

Kedini ya da köpeğini pet otele bırakmayı düşünüyorsan önceden araştırmalısın. Hatta gidip oteli ziyaret ederek nereye bırakacağını da görmelisin. İyi oteller dolu olabileceği için erken rezervasyon yapmanda fayda var elbette.

Hayvanının ayrılık kaygısı mı var?

Kediler ya da köpekler ayrılık kaygısı yaşayabiliyorlar. Eğer senin hayvanının da böyle bir durumu varsa vedalaşmak doğru değil. Özellikle köpeklerde olan ayrılık kaygısını engellemek için rutin gibi davranarak sakince evden çıkmalısın.

Doğru oyuncaklarla hayvanının oyalanmasını sağlayabilirsin.



Evcil hayvanını sen yokken oyalanması için oyuncaklar şart. Ama her yere oyuncak yığmak yerine onu oyalayabilecek oyuncakları ortada bırakabilirsin. Seçtiğin oyuncakların parçalanacak ya da yutulacak cinsten olmamasına mutlaka dikkat etmelisin.