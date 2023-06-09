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Tatil pozlarıyla gündemdeydi! Demet Özdemir, Yunan Adaları'ndan bakın kaç milyon euro'ya ev aldı

09.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çekiyordu. İddialara göre Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı ve vatandaşlık almak için de harekete geçti.

Tatil pozlarıyla gündemdeydi! Demet Özdemir, Yunan Adaları'ndan bakın kaç milyon euro'ya ev aldı

Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir kısa süren evliliğiyle uzun zamandır gündemde. Adı sık sık farklı isimlerle anılan oyuncu boşanma sonrası soluğu tatilde aldı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de yaptığı yatırımla gündemde.

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Oğuzhan Koç ile 5 aylık evliliği 8 Mayıs tarihinde bitiren ve bir markanın yüzü olan Demet Özdemir, son reklam filmini çektikten sonra kendine güzel bir ayrılık hediyesi aldı.

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Reklam filminden kazandığı paranın üstüne biraz da kendisi ekleme yaparak Yunan Adaları'ndan 1 milyon euro ile ev sahibi olan Özdemir yatırımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..." Sosyal medyayı salladı! "Büyük adamsın..."

Ekran Alıntısı
Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın aldı. (MagazinBurada)

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

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