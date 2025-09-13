KADIN

Tatil sonrası işe dönüşler başladı! Tatil sonrası depresyonuna dikkat! Uzmanı açıkladı: "Rutinlere dönmek adaptasyonu kolaylaştırıyor"

Tatil sonrası işe dönüş süreci, birçok çalışan için zorlu bir adaptasyon dönemine dönüşebiliyor. Bu süreci daha sağlıklı ve verimli atlatmanın yollarına dikkat çeken Uzman Psikoloğu Kerime Begüm Özkaya, “Artık sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor” düşüncesiyle hareket etmenin uyumu kolaylaştırdığını belirtti.

Yoğun bir iş temposunun ardından tatil yaparak dinlenen çalışanlar, dönüşte iş hayatına yeniden adapte olmakta zorlanabiliyor. Tatil sırasında anı yaşamak, dönüşte ise sorumluluklara odaklanmak zihinsel sağlığı korumada önemli bir rol oynuyor. Günlük rutine dönmek, spor yapmak, sosyal aktiviteler ve müzik dinlemek işe uyum sürecini kolaylaştırıyor.

"ADAPTE OLMAMIZ GEREKİR"

Tatilde iş, işte ise tatil düşünmek uyum sürecini daha da zorlaştırıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Kerime Begüm Özkaya, tatil sonrası adaptasyon için sabah erken kalkmanın, zihne olumlu mesajlar göndermenin ve rutinleri sürdürmenin önemine değinerek, "Artık sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor mantığıyla hareket ederek, kendimizi zinde ve sağlıklı hissedip işe adapte olmamız gerekir" dedi.

"ALIŞAMAMA PROBLEMLERİ OLUŞUYOR"

Kerime Begüm Özkaya, zihne yollanan mesajların adapte sürecinde önemli olduğunu belirterek, "Hepimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz, anne babalar da evlerinde yoğun bir tempo içerisindeler. İş hayatı olsun, ev hayatı olsun fark etmeden çalışıyoruz. Çalıştıktan sonra hepimiz tatili hak ettiğimiz için güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz. Tatil dönüşü ister istemez tekrar işe dönüş zorlukları, işe alışamama problemleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunun için ise sabah erken uyanın ve zihninize ‘evet tatilimi yaptım, şu an işime adapte olmam gerekiyor, sorumluluklarımı bitirmem gerekiyor' şeklinde mesajlar gönderin. Bu noktada zihnimize yolladığımız mesajlar, kendimizi işe adapte etme konusunda çok önemlidir. Tatilden önce ne yapıyorsak, sabah erken kalkmak, yürüyüş yapmak, gün ışığından yararlanmak, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu içmek ve rutinlerimizi devam ettirmek, işe düzgün bir şekilde adapte olmamız açısından önemlidir. Spor, kendimizi iyi hissetmemiz için çok önemli bir etkendir. Müzik yine aynı şekilde önemlidir. Yaptığımız etkinlikler, faaliyetler, sohbetler, buluşmalar ve sosyal aktiviteler, kendimizi işe adapte etmemiz için oldukça değerlidir. Bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor" dedi.

"ANI YAŞAMAK ÖNEMLİDİR"

Özkaya, tatildeyken iş, işteyken tatil düşünen bir kitle olduğunu ifade ederek, "Tatile gittiğimiz zaman anı yaşamak ve iş olduğunda ise işteki sorumlulukları yerine getirmek çok önemlidir. Tatildeyken iş düşünenler, işteyken tatil düşünen bir kitle vardır. Bu durumu zihinsel olarak çok iyi ayırt etmemiz gerekir. Tatildeyken evet çalıştım, tatili hak ettim demek önemlidir. Sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor diyebilmek ve kafa zindeliğini toplayıp işe güzel bir şekilde başlamak çok önemlidir. İşe başladığımızda ise tatilimi yaptım, artık sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor mantığıyla hareket ederek kendimizi zinde ve sağlıklı hissedip işe adapte olmamız gerekir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

