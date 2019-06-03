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Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.

Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatili için yola çıkan 5 kişilik aile, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'ta fizik öğretmeni olarak görev yapan Selahattin Soytürk (43), bayram tatili için Kayseri'ye gitmek için ailesiyle yola çıktı. Selahattin Soytürk yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Selahattin ve eşi Nermin (38) ağır yaralanırken, çocukları Hatice (14), Muhammed (12) ve Aleyna Soytürk (9) ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralıTatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralıTatil yolunda kaza; öğretmen, eşi ve 3 çocuğu yaralı

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