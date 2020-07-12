Tatilcilerin akın ettiği Bozcaada'da esnaf mutlu, halk tedirgin

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Haziran'da açıldığı Bozcaada’da, Cuma gününden başlayan yoğunluk, dün ve bugün de devam etti. Özellikle dün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı. Daha önce iki feribotla sefer yapan Gestaş, bu sezon tek feribotla çalıştığı için Cuma ve Cumartesi günleri Geyikli'de uzun araç kuyrukları oluştu. Feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece saatlere kadar sürdü.

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama 4 bin resmi yatak kapasite olmasına rağmen önceki yıllarda olduğu gibi resmi olmayan konaklama yerlerinin de hizmet vermesiyle Bozcaada pandemi sürecinde resmi olarak kontrol edemediği kayıt dışı ve kapasite fazlası misafiri ağırladı.

MASKE TAKMAYANLARA UYARIDA BULUNULDU

Birçok yere göre çok daha önceden maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bozcaada'da, tatilcilerin bir kısmı maskesiz gezerken, bir kısmı ise maske takarak, sosyal mesafeyi korumaya çalıştı. Bozcaada Belediyesi ve polis ekipleri de maske kuralına uyulması yönünde sık sık hoparlörden uyarı anonsları geçti. Uyarılara rağmen maske takmayanlara ise polis tarafından ceza kesildi.

Öte yandan gece saat 24.00'te Çınarçarşı Caddesi'ne yoğunluk gözlenirken genç tatilciler de Arkadeniz ve Kordon mevkisinde vakit geçirmeyi sürdürdü. Bölgedeki otoparkta ise, bir tatilci grubu arabanın kapılarını açarak araçtan müzik yayını yaptı ve çevredekilerin katılımı ile de dans etmeye başladı. Saat 00.30 sularında otoparka gelen emniyet ekipleri, tatilci grubuna işlem yaptı. Saat 02.00 sularında ise sokak ve caddeler tenhalaştı.