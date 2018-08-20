HABER

Tatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler disko, bar ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda sabahlara kadar eğlendi.

Tatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı oldu

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler disko, bar ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda sabahlara kadar eğlendi.
Türkiye'de 300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'i tercih edenlerin uğrak adresi oldu. Sokakta bulunan disko ve gece kulüpleri, tatilciler için özel programlar hazırladı. Saat 23.00'te kapılarını açan eğlence mekanları, 1 saat içinde tamamen doldu. 100 ile 2 bin 500 kişi kapasiteli mekanlarda eğlence sınır tanımadı. DJ'lerin hareketli müzikleri eşliğinde dans eden tatilciler, keyifli bir gece yaşadı. Rus dansçı kızlar, sahnede şovlarıyla ilgi odağı oldu. Disko ve gece kulüpleri tamamen dolarken, sokaklarda da aynı görüntüler yaşandı. Eğlence mekanlarına giremeyen tatilciler sokakta müziğin ritmine uyarak dans etti. Sokağın ününü duyarak aileleriyle gezmeye gelen tatilciler, kalabalıkta dans edenleri izledi.

FOTOĞRAF

Tatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı olduTatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı olduTatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı olduTatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı oldu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'
Oltu'yu sağanak ve dolu vurduOltu'yu sağanak ve dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.