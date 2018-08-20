Tatilcilerin ilk adresi Barlar Sokağı oldu

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen tatilciler disko, bar ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda sabahlara kadar eğlendi.
Türkiye'de 300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'i tercih edenlerin uğrak adresi oldu. Sokakta bulunan disko ve gece kulüpleri, tatilciler için özel programlar hazırladı. Saat 23.00'te kapılarını açan eğlence mekanları, 1 saat içinde tamamen doldu. 100 ile 2 bin 500 kişi kapasiteli mekanlarda eğlence sınır tanımadı. DJ'lerin hareketli müzikleri eşliğinde dans eden tatilciler, keyifli bir gece yaşadı. Rus dansçı kızlar, sahnede şovlarıyla ilgi odağı oldu. Disko ve gece kulüpleri tamamen dolarken, sokaklarda da aynı görüntüler yaşandı. Eğlence mekanlarına giremeyen tatilciler sokakta müziğin ritmine uyarak dans etti. Sokağın ününü duyarak aileleriyle gezmeye gelen tatilciler, kalabalıkta dans edenleri izledi.
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