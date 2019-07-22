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Tatilde hastalıklardan korunmak için 7 altın kural

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yaz aylarında tatil keyfi; kumsalda geçirilen uzun saatler, güneşlenme, deniz ve havuz eğlencesiyle çıkıyor. Ancak büyük güvenle oturulan şezlonglar, akıntısı az olan deniz, kuma serilen havlu ya da kalabalık havuzlar bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Tatilde alınabilecek bazı basit önlemlerle enfeksiyon risklerinden ve hastalıklardan korunmak mümkün olabiliyor.

Tatilde hastalıklardan korunmak için 7 altın kural

Memorial Antalya Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, yaz tatilinde enfeksiyon risklerinden korunma yolları ile ilgili önerilerde bulundu.

YÜZEYİNDE KÖPÜK OLAN DENİZDEN UZAK DURUN

İyi temizlenmeyen ve sirkülasyonu fazla olmayan durgun havuzlarda birçok hastalık tehlikesi bulunmaktadır. Genital mantar enfeksiyonları, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, Hepatit A, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları havuz suyunun neden olduğu hastalıklardır. Deniz suyu tuzlu olduğu için hastalık yapıcı mikroorganizmaların yaşaması daha zordur. Ancak durgun, kirli ve yüzeyi köpüklü denizler de aynı havuzlar gibi enfeksiyon riski taşır.

ISLAK MAYO İLE DURMAYIN

Genital mantarların en önemli nedeni nem ve ıslaklıktır. İyi temizlenmeyen ortak kullanım alanlarında bu hastalıklar çok daha kolay bulaşır. Sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile vakit geçirmemek, havuz sonrası duş alıp iyi kurulanmak ve yine aynı şekilde mayoyu değiştirerek güneşlenmek enfeksiyon riskini azaltacaktır.

KALABALIK HAVUZLARA GİRMEKTEN ÇEKİNİN

Hepatit A, birçok ishal ve bağırsak paraziti etkeni ağız yolu ile bulaşır. Kirlenmiş havuz ve deniz suyunun yutulmasıyla mikroplar sindirim sistemine ulaşmakta ve hastalıklar oluşmaktadır. Özellikle kapasitesini aşan havuzlarda ve çocuk havuzlarında bu risk çok fazladır.

KURULANDIĞINIZ HAVLU FARKLI OLSUN

Plajlar da deniz ve özellikle de havuz gibi ortak kullanım alanı olduklarından temiz ortamlar değildir. Kuma serilen havlu ile kurulanmak enfeksiyon etkenleri ile temas riskini artırır. Bu nedenle kurulanmak için kullanılan havlu ile şezlong üzerine ya da kuma serilen havlunun ayrı olmasına dikkat edilmelidir.

MİNDER YA DA HAVLU BULUNMAYAN ŞEZLONGDA GÜNEŞLENMEYİN

Tatilde enfeksiyon kapmamak için havuz çevresi, duşlar, soyunma kabinleri ve şezlongların temizliğine dikkat edilmelidir. Günde en az bir kez bu alanların temizliği yapılmalıdır. Şezlonglar da ortak kullanım alanında olduğu için direkt temastan kaçınılmalıdır. Mutlaka üzerine örtü veya havlu serilmeli, şezlong için kullanılan havlularla yüz ve vücut kurulanmamalıdır.

KENDİ KİŞİSEL MALZEMELERİNİZİ KULLANIN

Havuzlardan bulaşabilecek hastalıkların yanı sıra sauna, hamam gibi ortamların da temizliği ve bakımı uygun koşullarda yapılmadığında mantar gibi enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bunun için havlu ve terlik gibi kişisel malzeme kullanımına dikkat etmek gerekir. Grip tehlikesi yazın da devam etmektedir. Farklı iklim, kalabalık, plajlar, klimaların da etkisi ile özellikle çocuklar, yaşlılar ve gebeler daha fazla risk altındadır. Buna sebep olan virüsler kışın görülen grip virüslerinden farklı değildir. Bu durumda bol sıvı tüketimi ve yatak istirahatı çok önemlidir.

YEDİKLERİNİZİ SORGULAYIN

Tam pansiyon ya da her şey dahil otellerde açık büfelerde sunulan yiyeceklere dikkat edilmelidir. Uzun süre açıkta kalan özellikle sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerde sıcağın etkisiyle çoğalan bakteriler, gıda zehirlenmesi ve ishale sebep olabilir. Su tüketimine de özen gösterilmelidir. Kapalı kapaklı su şişeleri kullanılmalıdır. İçeceklere konulan buzların da temiz sulardan hazırlandığından emin olunmalıdır.

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Tatilde hastalıklardan korunmanın yolları havuz enfeksiyon

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