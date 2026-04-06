Tatilde tattığı mantı, 100 kadına istihdam sağladı

Adana’da bir eczacının tatilde tattığı lezzet, bugün yüzlerce kadına umut olan bir başarı hikayesine dönüştü. Süleyman Kapukaya’nın küçük bir üretim denemesiyle başlayan yolculuğu, devlet desteğiyle büyüyerek günlük tonlarca üretim yapılan bir imalathaneye ulaştı. Kadın emeğini merkeze alan bu girişim, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdamda dikkat çeken bir model oluşturuyor.

Adana'da eczacı Süleyman Kapukaya, tatilde yediği mantıdan yola çıkarak kurduğu imalathanede 100 kadına istihdam sağlıyor.

Kapukaya, 2007'de başladığı eczacılık mesleğini icra ederken devamlı olarak üretim sektörüne girme hayali kurdu.

TATİLDE YEDİĞİ MANTININ MARKASINI KURDU, 4 KADINLA ÜRETİME BAŞLADI

Tatil için 2018'de gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde "pelmeni" olarak bilinen mantıdan tadan Kapukaya, bu lezzet üzerine araştırmalar yaptı.

Araştırmaları sonucu kendi sermayesiyle şirket kuran ve makineler temin eden Kapukaya, markasını oluşturup istihdam ettiği 4 kadınla üretime başladı.

Kapukaya, merkez Sarıçam ilçesindeki imalathanede üretilen günlük 200 kilogram mantıyı 2019'da deneme amaçlı zincir marketlere gönderdi.

İSTİHDAM SAYISINI 100'E ÇIKARDI

Süreç içerisinde ürünün beğenilmesi ve taleplerin artmasıyla istihdam sayısını 20'ye çıkaran Kapukaya, işlerini daha da büyütmek için 2024 yılında Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

Kapukaya, proje kapsamındaki destekle yeni makine ve ekipman alıp istihdam sayısını da 100'e çıkararak günlük 4,5 ton mantı üretmeye başladı.

Şu anda imalathanesinde üç vardiya şeklinde çalışan kadınlarla mantı yapımını sürdüren Kapukaya, ürünlerini farklı kentlerdeki zincir marketlere gönderiyor.

"DAHA FAZLA ÜRETİM VE KADIN İSTİHDAMI PLANLIYORUZ"

Kapukaya, eczacılığın yanı sıra mantı imalathanesindeki işlerini de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Tatilde tadını beğenerek başladığı mantının üretimi sayesinde hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de istihdam sağladığını anlatan Kapukaya, şöyle konuştu: "Kurulduğu bölge itibarıyla ev hanımlarının yürüyerek işe gelip gittikleri bir işletmeyiz. Daha önce yaklaşık 20 civarında bir kadın çalışanımız varken şu anda 100'e yakın kadın istihdamımız var. Ürünümüzün kalitesi kadınlarımızın el emeğiyle üretmesinden geliyor. Tam otomasyon bir imalat değil. Bu sayede de ürünümüzün çok beğenildiği düşünüyoruz. Giderek daha fazla üretim ve kadın istihdamı yapacağımızı planlıyoruz."

Kapukaya, mesleğinin getirdiği yüksek hijyen ve hassasiyet standartlarını gıda üretimine entegre ederek mantı yapımını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

İmalathanede çalışan 3 çocuk annesi Şengül Kolay (37) da 5 yıldan bu yana severek yaptığı iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana istihdam mantı
