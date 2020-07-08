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Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sıcakların etkisini iyice göstermeye başladığı şu günlerde tatil beldelerine veya plajlara gitmek düşüncesinde olabilirsiniz. Fakat aynı zamanda Covid-19 adıyla bilinen salgın nedeniyle tatile gitmek konusunda endişeleriniz olabilir. Korkmayın, yapılan araştırmalar sonucunda denizde veya havuzda virüsün bulaşma ihtimalinin çok az olduğu görülmüştür.

Tatile gidenler dikkat! Bu bölgelerde koronavirüs olabilir! Korunmak için...

Virüs nedeniyle bu yaz, önceki yazlardan farklı kılan bir durum söz konusu. Haliyle bu dönemde tatile gitmek diğer dönemlerden daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Ve akıllarda birçok soruyu da beraberinde getirebiliyor. Bu dönemde akıllara en çok gelen sorulardan birisi virüsün havuzda veya denizde bulaşıp bulaşmayacağıdır. Gelin, bu soruya birlikte cevap bulalım.

KORONAVİRÜS SALGININDA TATİLE GİTMEK DOĞRU MU?

Araştırmacılar virüsün daha çok saçılan partiküller aracılığıyla havadan bulaştığını, suda bulaşma ihtimalinin ise çok az olduğunu belirtmişlerdir. Buna dayalı olarak tatilde asıl korkulması gereken yerin suyun değil, plajlar ve toplu alanların olması gerektiğini dile getirmişlerdir.

Sizler de hem tatile gitmek isteyip hem endişelerinizden kurtulamıyorsanız çözümü basit. Eğer girdiğiniz havuzda klorlama ve dezenfektan işlemleri düzenli ve sık yapılıyorsa endişelenmeniz gereken bir durum söz konusu değil. Çünkü havuzda klorlama ve dezenfektan işlemleri sonrasında virüs etkisiz hale geliyor. Benzer durum deniz için de geçerlidir. Denizde ise tuzun yoğunluğunun fazla olması nedeniyle virüs etkisini yitirir. Bu nedenle bu bulgular ve alınan önlemler doğrultusunda tatil işletmeleri faaliyet göstermeye başlamışlardır. Fakat nasıl olsa işletme gerekli önlemleri alıyor diye tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor. Sizlerin de tatil esnasında dikkat etmeniz gereken hususlar var. Örneğin şezlongların veya plajda oturulacak alanların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi ve sizlerin de bu kurallara uygun şekilde oturmanız çok önemlidir.

Yine de unutulmamalıdır ki araştırmacılar, virüsün bulaşma ihtimalinin sıfır olduğuyla veya etkisiz olduğuyla ilgili bir kesinlikten söz etmemişlerdir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Virüs elbette bazı noktalarda yaşamınıza sınırlılıklar getirmiş olabilir. Fakat "yeni normal" döneminde aldığınız önlemlerle birlikte yaşam alanınızın çok daha genişlediğini göreceksiniz. Sosyal yaşamınız da bu genişleyen alanlardan biri. Yani önlemler alarak hem sosyalleşmeniz hem de tatile gitmeniz mümkün. Peki almanız gereken önlemler nelerdir?

  • Ellerinizi sık sık yıkamalısınız
  • Sosyal mesafeyi korumaya özen göstermelisiniz
  • Maske takmalısınız
  • Yüzünüze dokunmamaya özen göstermelisiniz
  • Öksürürken ve hapşırırken dirseğinize doğru yönelmelisiniz
  • Beslenmenize dikkat etmelisiniz

Elbette tedbir almak konusunda sizlere ve işletmelere ayrı sorumluluklar düşmektedir. Fakat işletmelerin yanında sizler de kendi önlemlerinizi aldığınız takdirde çok daha güvende hissettiğinizi göreceksiniz. Ayrıca önlemlerinizi alarak sadece kendinizi değil sevdiklerinizi de korumuş olacaksınız. Ve nihayetinde endişelerinizi azaltarak çok daha huzurlu bir tatil süreci geçirme fırsatı bulacaksınız.

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