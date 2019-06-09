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Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK  Ramazan Bayramı tatilininin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk olduğu görüldü.

Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)

KOCAELİ GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK
Ramazan Bayramı tatilininin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk olduğu görüldü. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürerken, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönündeki akıcı trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkisi ile İzmit batı gişeleri arasında yoğunluk arttı. İzmit batı gişelerinden sonra ise sürücüler, İstanbul'a kadar yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)

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