HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir

Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Tatlı yeme isteği farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Eğer tatlı yediğiniz halde hala canınız tatlı çekiyorsa ve bunu engelleyemiyorsanız, tatlıya yönelmek ve sağlıksız beslenmek yerine vücudunuzda bu sinyali uyandıran sorunun ne olduğunu bulmanız tatlı isteğini bastırmanızda önemli rol oynayacaktır. Peki sürekli aklınızı çelen tatlı yeme hissi ile vücudunuz size ne mesaj vermek istiyor olabilir?

Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir

Vücudun alması gereken karbonhidrat miktarı yaş, boy, kilo ve fiziksel aktivite gibi özelliklerine göre değişebiliyor. Tahıllar, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin kompleks karbonhidrat grubunda olup, enerji ihtiyacının yüzde 50-60’ını oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Şeker içeren yiyecek ve içeceklere aslında ihtiyacımız yok. Çay şekeri, mısır şurubu, glikoz şurubu gibi basit karbonhidratlı şekerleri günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak fazla şeker alıyoruz demektir. Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

ŞEKER TÜKETİMİ İŞTAHI ARTIRAN HORMONLARI YÜKSELTİYOR

Basit şekerler bağırsaklardan emildiğinde insülin hormonunda ve kan şekerinde dengesizliklere, iştahı artıran hormonun yükselmesine neden oluyor. Şeker ve şekerli yiyecek/içecekleri tükettikçe şekere karşı duyulan isteğimizin de arttığını dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Dekstroz, sükroz, galaktoz, maltoz, mısır şurubu, früktoz, darı şurubu, keçiboynuzu şurubu, akçaağaç şurubu, arpa maltı, esmer pirinç şurubu gibi basit şekerlerin olduğu paketli gıdaları, haftada 1-2 kereden fazla ya da günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak şekeri fazla tüketiyoruz diyebiliriz ve fazla tüketime devam ettiğimizde; obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler gibi hastalıklara neden olduğu, hatta kanser riskini artırdığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

DENGELİ BESLENME İLE ŞEKER TÜKETİMİ SINIRLANABİLİR

Şekersiz lifli atıştırmalıkları, dengeli beslenmeyi ve su tüketimini alışkanlık haline getirirsek basit şeker tüketimini azaltabileceğimizi söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz. Her şeyin ailede başladığını için çocuklarımıza çikolata ve aburcubur gibi basit şekerlerle tanıştırmak yerine meyve, pekmez ve bal gibi doğal tatlılara yönlendirmek en doğrusu ve çeşitli tatlı yiyeceklerin yerine, taze veya kuru meyvelerle, ceviz, fındık, badem, yulaf ezmesi, pekmez, süt, yoğurt karışımları ile şeker kullanmadan sağlıklı tatlılar deneyebiliriz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
Kronik migren ağrısına botoks tedavisiKronik migren ağrısına botoks tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tatlı iştah Su

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeme bozukluğunda bu hataları sakın yapmayın!

Yeme bozukluğunda bu hataları sakın yapmayın!

Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Post bariatri ile obezitenin izlerinden kurtulun

Rinoplasti imaj programları ne kadar gerçekçi?

Rinoplasti imaj programları ne kadar gerçekçi?

Kar körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri ve tedavisi

Kayak sırasında gözlere dikkat!

Çocukları da afetlere hazırlamalıyız

Çocukları da afetlere hazırlamalıyız

Soğuk havalar romatizmayı tetikliyor! Peki nasıl korunuruz?

Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrıları önlemek mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.