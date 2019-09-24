HABER

Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriğinin, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriğinin, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesilmesi, belediyenin ise VEDAŞ'a ait hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemesi üzerine başlayan polemik sürüyor.
VEDAŞ, işlemlerini bundan sonra Bitlis kent merkezinde sürdüreceğini duyurduğu yazılı açıklamada, 30 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini, bundan sonra çıkacak arızalar ve yapılması gereken tüm abonelik işlemlerinin aksamasının ve gecikmesinin sorumlusunun Tatvan Belediyesi olduğunu açıkladı. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ise DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada, binanın mühürlenmesinin elektrik kesintisi ile alakalı olmadığını, VEDAŞ İşletme Müdürlüğünün Tatvan’da ruhsatlı herhangi bir yerde hizmetine devam edebileceğini söyledi. Tatvan’da elektrik kesintisi ile halka ceza verildiğini belirten Belediye Başkanı Geylani, "Bize ruhsat ile ilgili herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Şu anda elektriklerimiz kesik. Ancak biz hizmet aksamasın diye jeneratörler yardımıyla hizmetimizi aksatmamaya çalışıyoruz" dedi.
Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesinin içme suyunu karşılayan ana deponun elektriği, 5 Eylül'de VEDAŞ tarafından borç nedeniyle kesildi. İlçe merkezinin büyük bölümü susuz kalırken, Tatvan Belediyesi de İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Doğan Sokak'taki VEDAŞ'ın hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Bunun üzerine VEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonra çalışmalarını, Tatvan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis merkezdeki İl Müdürlüğü'ne ait hizmet binasında sürdüreceklerini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyorTatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyorTatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyorTatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Bağlar Belediyesi temizlik seferberliği başlattıBağlar Belediyesi temizlik seferberliği başlattı
Ceviz hasadı başladı, kilosu 6 TLCeviz hasadı başladı, kilosu 6 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Eski hakim Mendres Yılmaz'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.