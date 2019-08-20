Tavuk bakmak hem kazandırıyor, hem de strese iyi geliyor

Son yıllarda en çok rağbet gören iş sektörü haline gelen gezen tavuk bakmak sağlığa iyi geliyor.

Etiyle, yumurtasıyla insan sağlığına iyi gelen ve para kazandıran tavukçuluk sektörü, ufak sermaye ile iş kurmak isteyenlerin umudu oluyor. Özellikle gezen tavuk yumurtaları ve kırmızı et fiyatlarının yüksek olmasıyla tavuk eti son yıllarda tüketici tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Damızlık tavuk yetiştiricisi Mirzal Bozdemir, “Biz organik yumurta ticaretinde kullanılan ırkları yetiştirip pazarlamasını yapıyoruz. Son yıllarda giderek artan gezen tavukçuluk cebe, sağlığa ve strese iyi geliyor. Özellikle gezen organik doğal tavukların yumurtaları tamamen sağlıklıdır. Gezen tavuk yumurtaları diğer yumurtalara nazaran biraz daha pahalıdır. Aynı zamanda tavuk bakmanın strese iyi geldiği uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Tavuk bulunduğu ortamdaki ve doğadaki zararlı kene, böcek gibi haşereleri de yiyerek bir nevî çevremizi temizleme görevi yapıyor” diye konuştu.

Damızlık tavuk yetiştiricisi Mirzal Bozdemir, “Özellikle Bursa ve ilçelerinde, Yenişehir’de de giderek yaygınlaşan gezen tavukçuluk günümüz şartlarında ufak sermayeler ile yapılarak geliri yüksek bir sektör haline gelmeye devam ediyor. İnsanlar artık köylerinde durmuyor, ne iş yapacaklarını bilemiyorlar” dedi.



