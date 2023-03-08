Tavuk çiftliğinde çalışan Türkan Demir'i öldüren sanığın cezası açıklandı! Mahkeme indirim uygulamadı

Biga'da 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin’den Biga’nın Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek, buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı.

KÜREKLE VURUP BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay günü Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Elalmış, kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti, ardından bıçaklayıp kaçtı. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI'

Elalmış hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılanan davanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık Elalmış, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Hakkı Elalmış duruşmada yaptığı savunmada, "Çok pişmanım. Affınıza sığınıyorum" dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Hakkı Elalmış, 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AİLENİN AVUKATI: BİZİM İÇİN OLUMLU BİR KARARDI

Demir ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyeti az önce karar verdi. Bizim için olumlu bir karardı. 'Kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Aynı zamanda hiçbir takdir indirim uygulanmadı. Bu bizi çok memnun etti. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbetle bir kadının katilinin cezalandırılması bizim için olumlu bir karar oldu" dedi. (DHA-İHA)



