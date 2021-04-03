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Tavukları çalınan kadın çiftçi, hırsıza “Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” bedduası

03.04.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tavuk ve horozları çalınan kadın çiftçi, hırsıza beddua ederek “Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” dedi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tavuk ve horozları çalınan kadın çiftçi, hırsıza beddua ederek “Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” dedi. Ayrıca çiftlikteki köpekte dövülerek işkence edildi.
İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Canan Yemeneci’ye ait çiftlikte, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hırsızlık yapıldı. Çiftlikte aralarında cins horoz ve tavukların da bulunduğu 76 kümes hayvanı çalındı. Ayrıca çiftlikteki köpekte dövülerek işkence edildi.
Çiftlikte tavuk ve horozlarının çalındığını gören işletme sahibi Canan Yemeneci, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Hırsıza “Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” bedduası
Olayın ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak çiftliğinde hırsızlık yapan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan çiftlik sahibi Canan Yemeneci, “Benim tavuk çiftliğime gece veya sabaha karşı girilmiş, kimliği bilinmeyen bu kişi veya kişiler tavuklarımın yarısı çaldılar. Bu yetmiyormuş gibi tavuklarımın birçoğu da öldürüldü. Burada bekleyen köpeğimiz darp edilerek kümesine kapatıldı. Emniyete yaptığımız şikayet sonrasında parmak izlerini aldırdım. Hayvanlarıma ziyan eden bu karaktersizler daha önce de çadırımı yaktılar. Şimdi çadırımı yakmayla da bırakmadılar ve canımızın yanması için tavuklarımın yarısını almışlar. Şuanda 76 tane horozlarım ve tavuklarım kayıp durumdadır. Duyan gören tavuk satışı yapan insanlar olursa emniyete bildirmenizi rica ediyorum. Çiftliğimde cins çok güzel horozlarım vardı hiçbir tanesi kalmadı. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Allah versin onların cezasını diyerek çok beddua ettim. Çiftliğimin asma kilidi kırarak içeriye girmişler tavuk ve horozlarımı çalmışlar. Çiftliğimde sadece 3 tane horozum az da tavuğum kalmış durumda. Şuanda 76 tane horoz ve tavuğum ziyan oldu. Ekmeğime göz dikenin Allah bin türlü belasını versin ve Allah iki yakasını bir araya getirttirmesin” dedi.

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