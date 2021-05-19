Tayinler ne zaman açıklanır? Uzman çavuş, kara kuvvetleri, jandarma askeri tayinleri belli oldu mu?

Tayinlerin açıklanma tarihleri bu yıl koronavirüs nedeniyle değişecek mi veya ne zaman açıklanır sorusu henüz yanıtlanmamış bir şekilde merakla bekleniyor. Binlerce kişinin büyük heyecanla beklediği Uzman çavuş, kara kuvvetleri, jandarma askeri tayinleri de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
TSK’de gerçekleşecek tayinler, her sene bahar aylarının sonunda (Nisan-Mayıs ayları) belirlenirken, haziran ayı içinde de kesinlik kazanıyor. Ancak 2021 yılı için tayin takvimi konusunda bir açıklama yapılmadı.
İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.
Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.
Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.
Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25’i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15’inden sonra açıklanması bekleniyor.