Tayinler ne zaman açıklanır? Uzman çavuş, kara kuvvetleri, jandarma askeri tayinleri belli oldu mu?

Tayinlerin açıklanma tarihleri bu yıl koronavirüs nedeniyle değişecek mi veya ne zaman açıklanır sorusu henüz yanıtlanmamış bir şekilde merakla bekleniyor. Binlerce kişinin büyük heyecanla beklediği Uzman çavuş, kara kuvvetleri, jandarma askeri tayinleri de gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

TAYİNLER NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TSK’de gerçekleşecek tayinler, her sene bahar aylarının sonunda (Nisan-Mayıs ayları) belirlenirken, haziran ayı içinde de kesinlik kazanıyor. Ancak 2021 yılı için tayin takvimi konusunda bir açıklama yapılmadı.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.

Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.