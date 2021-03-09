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Soruya kızan başbakan gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı!

09.03.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Soruya kızan başbakan gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı!

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, gazetecinin sorusuna dezenfektan sıkarak cevap verdi.

Tayland Başbakanı Prayut, haftalık olağan basın toplantısında, gazetecinin olası kabine değişikliği ile ilgili sorusuna öfkelendi.

Prayut, basın mensuplarına kendi işlerini yapmalarını söyleyerek, elindeki dezenfektanı ön sıradaki gazetecilerin üzerine sıktı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Başbakan Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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