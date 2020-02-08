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Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 21 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Askerin yaptığı katliamda ölü sayısı 21’ye yükseldi. Tayland’ı kana bulayan saldırgan ise hala yakalanamadı.

Tayland'da komutan ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker her yerde aranıyor. 21 kişiyi öldüren ve 42 kişiyi yaralayan Jakrapanth Thomma isimli askerin alışveriş merkezinde yapılan aramalarda bulunamaması, kaçmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Terminal-21 isimli alışveriş merkezine zemin kattan giren polis, ilk etapta en alt katı tahliye ederek kompleksin zemin katını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Tayland Özel Kuvvetleri ise alışveriş merkezinin 4 katını da incelediklerini ancak saldırganı bulamadıklarını belirtti. Alışveriş merkezinin büyüklüğünden dolayı saldırganın saklanabileceği çok yerin olduğu aktarıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN PAYLAŞIM

Saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırganın, Facebook sayfasında “ölüm herkes için kaçınılmaz" yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli ayrıca elinde silah tutan bir fotoğraf da paylaştı. Saldırıya başladıktan sonra bir noktadan yeniden paylaşım yapan saldırgan "Vazgeçmeli miyim?" notunu paylaştıktan sonra Facebook hesabı kapatıldı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise “Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND asker silahlı saldırı

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