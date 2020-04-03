Tayland Kralı Almanya'da karantinadan kaçtı

Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.

Ancak Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Tayland Kralı'nın bu ülkedeki karantina kurallarını çiğneyerek son 10 gün içerisinde uçağıyla Almanya'nın Dresden, Leipzig ve Hannover kentlerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sıkı seyahat yasakları uygulanırken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesinde kalmak yerine 20 cariyelik haremiyle Almanya'nın Bavyera eyaletine gelmişti.

Tayland Kralı dün ise, Münih'ten kalkarak Almanya'nın Karlsruhe kentine gidecekti. Kral'ın uçağı yerel saatle 16.00'da uçuş izni almıştı. Ancak Kral son dakika değişikliği yaparak, uçuştan vazgeçti ve Münih'te kaldı.

Almanya'da karantina koşulları devam ederken ve seyahat kısıtlamaları sürerken, Tayland Kralı'nın bu "uçan sarayı" ile bu kadar rahat hareket etmesi tartışmalara neden oldu. Kral kısa mesafe uçuşlarda bile küçük uçakları kullanmayı tercih etmiyor.

Tayland Kralı'nın "uçan sarayı" dışında Boeing 737-400 tipi iki uçağı daha bulunuyor. Kral'ın 50 milyar euro servete sahip olduğu belirtiliyor. Buna rağmen uçağın masraflarının Tayland devleti tarafından karşılandığı ifade ediliyor.

TAYLAND İSE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDİYOR

Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir için bugünden itibaren tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, sokağa çıkma yasağının, ülke genelinde cuma gününden başlayarak her gün yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.