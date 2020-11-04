Tayland’da 190 porno sitesinin yasaklanması, Bilişim Bakanlığı önünde protesto edildi

Tayland'da aralarında Pornhub'ın da bulunduğu 190 porno sitesinin yasaklanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Karar, Bilişim Bakanlığı'nın önünde düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi.

Bilişim Bakanı Puttipong Punnakanta, yasağın porno ve kumar sitelerine erişimi sınırlamayı amaçladığını, siber suç yasaları kapsamında bu içeriklerin yasa dışı olduğunu söyledi.

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı hükümeti sansürle suçladı. Twitter'da "#SavePornhub" (#PornhubıKurtarın) etiketiyle yapılan paylaşımlarda hükümetin insanların tercih yapma hakkına müdahale edildiği savunuldu.

Bazı internet kullanıcıları ise "Hükümet ahlakımızı mı korumaya çalışıyor yoksa sitede kraliyet ailesinin görüntüleri mi var?" diye sordu.

Ülkede büyük bir porno endüstrisi var. Tayland 2019'da Pornhub'ın en çok ziyaret edildiği 20 ülke arasında yer almıştı.

'Tayland Pornhub'da en fazla zaman geçirilen ülke'

Dünyanın en büyük porno sitesi olan Pornhub'a göre geçen yıl Tayland'da kişi başına bu sitede geçirilen ortalama süre 11 dakika 21 saniye. Pornhub, bunun dünyadaki en yüksek oran olduğunu söylüyor.