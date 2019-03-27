HABER

Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı koalisyon

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tayland’da 24 Mart’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 partili koalisyon hükümeti kuracaklarını ilan etti.Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart’ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Tayland’da 24 Mart’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 partili koalisyon hükümeti kuracaklarını ilan etti.
Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart’ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitmişti. Henüz resmi sonuçları açıklanmayan ancak pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, parlamentoya 137 milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 parti ile koalisyon hükümeti kuracaklarını açıkladı.
Pheu Thai Partisi’nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan bugün düzenlediği basın açıklamasında, “Bugün, cuntanın uzun süredir devam eden varlığına karşın mücadele etmek için 7 parti el ele verdik” ifadesini kullandı. Keyuraphan koalisyon kapsamında partisi ile İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi arasında anlaşmaya vardığını dile getirdi.
Seçimlerin ardından Keyuraphan’ın başbakanlığını destekleme kararı aldıklarını vurgulayan İleri Gelecek’in Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit, “Başbakanın parlamentoda en fazla sandalyeyi elde eden partiden olması noktasında ısrarcıyım” dedi.
Koalisyon, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini alıyor.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı: "Bir kere bile fuara gelmeyenler ‘mobilyayı marka yapacağız’ diyor”İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı: "Bir kere bile fuara gelmeyenler ‘mobilyayı marka yapacağız’ diyor”
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: Üreten ve tüketebilen bir Ankara şartBTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: Üreten ve tüketebilen bir Ankara şart

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.