Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı koalisyon

Tayland’da 24 Mart’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından parlamentoya en fazla milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 partili koalisyon hükümeti kuracaklarını ilan etti.

Tayland, 2014 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından 24 Mart’ta ilk kez genel seçimler için sandık başına gitmişti. Henüz resmi sonuçları açıklanmayan ancak pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, parlamentoya 137 milletvekili göndermeyi başaran muhalefetteki Pheu Thai Partisi, 6 parti ile koalisyon hükümeti kuracaklarını açıkladı.

Pheu Thai Partisi’nin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan bugün düzenlediği basın açıklamasında, “Bugün, cuntanın uzun süredir devam eden varlığına karşın mücadele etmek için 7 parti el ele verdik” ifadesini kullandı. Keyuraphan koalisyon kapsamında partisi ile İleri Gelecek, Liberal Parti, Prachachart, Puea Chart, Yeni Ekonomi ve Tayland Halk Partisi arasında anlaşmaya vardığını dile getirdi.

Seçimlerin ardından Keyuraphan’ın başbakanlığını destekleme kararı aldıklarını vurgulayan İleri Gelecek’in Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit, “Başbakanın parlamentoda en fazla sandalyeyi elde eden partiden olması noktasında ısrarcıyım” dedi.

Koalisyon, mevcut durumda 255 milletvekilinin desteğini alıyor.

