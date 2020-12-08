HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tayland’da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çöktü

Tayland’da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çöktü

08.12.2020 20:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çökünce büyük panik yaşandı.Tayland’ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Miss Tayland Güzellik Yarışması’nın ikinci gününde adaylar fotoğraf çekimi için asma köprüye çıktı.

Tayland’da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çökünce büyük panik yaşandı.
Tayland’ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Miss Tayland Güzellik Yarışması’nın ikinci gününde adaylar fotoğraf çekimi için asma köprüye çıktı. Ancak güzelleri taşıyamayan kötü bir anda çöktü. Köprüdeki 30 kadın hep birlikte suya düştü. Ekip tarafından sudan çıkarılan yarışmacılardan 3’ü hafif yaralandı. Tüm yarışmacılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Miss Tayland 2020’nin direktörü Adisorn Suddee olayı beklenmedik bir kaza olarak nitelendirdi.
Başkent Bangkok’ta düzenlenen yarışma bu yıl kraliyet karşıtı gösteriler ve korona virüs salgını nedeniyle Chiang Mai kentine taşındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Türkiye'den Hafter'e sert tepkiTürkiye'den Hafter'e sert tepki
Marketlerin güncel çalışma saatleri!Marketlerin güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...

Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Belediye Başkanı açıkladı: Doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter güçlerinin alıkoyduğu gemiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Hafter'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Umarım ne anlama geldiğini biliyordur

Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Umarım ne anlama geldiğini biliyordur

Elektrik kesintisi listesi 9 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.