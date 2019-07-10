Tayland'da onlarca kanun hükmünde kararname iptal edildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da askeri cuntanın lideri Başbakan Prayuth Çan-oça, onlarca kanun hükmünde kararnameyi iptal etti.

Prayuth Çan-oça, cunta yönetimi sırasında çıkardığı 500'den fazla kanun hükmünde kararnamenin 66'sını iptal eden emri imzaladı ve seçilmiş sivil hükümete liderlik etmeye hazırlanırken daha fazla kanun hükmünde kararname çıkarmama sözü verdi.

Muhalif isimler, iptali, ordunun seçilmiş hükümete geçiş için gücü devrettiği görüntüsü yaratma girişimi olarak nitelendirdi.

Yasal gözlem grubu iLaw'un program yöneticisi Yingcheep Atchanont, "Prayuth'un bu kararnameleri iptal etmesinin nedeni gelecek hükümete geçiş sırasında imajını düzeltmek ve üzerindeki baskıyı azaltmak." değerlendirmesini yaptı.

Yingcheep, ordunun siyaseti etkilemeyi mümkün kılan, mesela ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen zanlıların herhangi bir suçlama olmadan 7 güne kadar gözaltında tutulmasına izin veren kararnameleri geçerli tutmaya devam ettiğini de kaydetti.

Tayland'da cunta yönetimi, Prayuth'a mart ayında yapılan seçimlerde önemli bir avantaj sağlayan seçim yasaları çıkarmıştı.