Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

Türkiye 2023 ve 2024 seçimlerinden yeni çıkmasına rağmen yeniden erken seçimi tartışmaya başladı. Cumhur İttifakı'nda yaşanılanlar gözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevirirken Özgür Özel'den peş peşe açıklamalar geldi. Daha önce erken seçimle ilgili konuşmayan Özel ilk kez tarih verdi. Sinan Ateş davası ve 15 Temmuz sözleri ise çok konuşulacak.

Gazetede Pencere'den Yavuz Oğan'a konuşan Özel gündemi değerlendirdi. Açıklamaların çoğunluğunda ise Cumhur İttifakı, Sinan Ateş davası, ekonomik gelişmeler ve erken seçim konusu yer aldı.

Yavuz Oğhan'ın, 'Normalleşme sürecini yürütüyorsunuz. İktidar ittifakının bir ortağı ile diyalog var, dikkatli bir dil var ama diğer ortakla gerilim var. Ayrıca CHP çevrelerinden de sürece ilişkin eleştiriler yükseliyor. Kim karşı bu normalleşmeye?' sorusuna Özel şu yanıtı verdi;

Ben Sayın Erdoğan'a gittikten sonra DEM Parti'yi ziyaret ettim. Sayın Bahçeli'den randevu aldım. En hızlı randevu veren lider oydu. Çok da iyi bir görüşme geçti. Rahmetli Bülent Ecevit'le diyaloglarından falan örnekler verdi. Bu çok kıymetliydi benim için. Benim pek çok bahsettiğim konuda da son derece duyarlı bir tutum takındı. Ama MHP'nin içinde birileri bu normalleşmeden rahatsız. Aslında MHP'de Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasını istemeyen kim varsa normalleşmeden rahatsız. Çünkü normalleşmek demek ülkede siyasilerin görüşmesi kadar adaletin tecelli etmesine de engel olunmaması anlamını taşıyor.

"İTTİFAKIN DEVAMI ATEŞ DAVASINA BAĞLI"

Yavuz Oğhan: Kuralların işlemesinden bahsediyorsunuz…

Özgür Özel: Kuralların işlemesi, hukukun işlemesi. Maalesef AKP MHP ilişkisi, zaman zaman hani diyorlar ya 15 Temmuz günü sokakta kuruldu. Dün en son dayanamadık söyledik. MHP'nin internet sitesinde vatandaşlara 15 Temmuz’da sokağa çıkmayın tavsiyesi hala var.

"MHP'LİLER İSTEMEDİ"

Burada şunu da söyleyeyim. Benim çağrımla meclis açıldı. Biz meclise gittik. MHP'den ilk gelenler bize de dediler ki kardeşim ne işiniz var burada? Bizi de sürüklediniz peşinizden. Çünkü hiç niyetleri yoktu onların o zaman meclise gelmeye.

Bu sözler üzerine Oğan, 'kim' sorusunu yöneltti. İsim vermek istemeyen Özel şu açıklamayı yaptı;

Yavuz Oğhan: Kim?

Ya söylemeyeyim. İnkar ederlerse açıklarız. E şimdi o zaman ben doğrusunu hatırlatayım. Cumhur İttifakı nerede kuruldu, MHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilirken adliye pazarlıklarında kuruldu. O gün MHP'nin kongresi iptal olmasaydı İYİ Parti de kurulmazdı. Bugün de ittifakın devamı yine bir adli soruşturmanın içine bazı MHP yöneticilerinin katılmaması üzerinden devam ediyor. Bunu bilmeyen yok.

EKONOMİK GELİŞMELER

Yavuz Oğhan röportajın devamında Özel'e, "Üç ekonomi yetkilisi yani Yalçın Karatepe, Selin Sayek Böke ve Volkan Demir, Mehmet Şimşek’e gidecekler. Orada da, CHP ekonomik krizin bir parçası haline gelir kaygınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Hayır. Asla ortak olmuyoruz. Mehmet Şimşek'in uygulamaya çalıştığı program örtülü bir IMF programıdır. IMF de olsa böyle yapardı. Kriz mağdurlarına krizin bedelini ödetiyor. Çünkü Şimşek öncesi devrede olan ve şimdilerde irrasyonel denilen program Tayyip Bey'in talimatlarıyla uygulandı. Parası olan kazandı. Şimdi tam tersi ekonomi politikası uygulanıyor yine parası olan kazanıyor. Vergilerde de durum adaletsiz. Fabrikatörle kapısındaki bekçi aynı vergiyi veriyor. Çünkü dolaylı vergi yüzde 68. Bunu tersine çevirmek lazım. Asgari ücretliye, emekliye, sabit gelirliye vermek için para yoksa vergi düzenini değiştirelim.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH

Gelin oturalım, mecliste kimseyi dışlamadan bu işi yapalım. Plan Bütçe Komisyonu, ilgili komisyonları çalıştırarak yeni bir vergi sistemine geçelim. Biz gelirsek bunu yapacağız. Ama vakit yok. Yani seçimi bir an önce yapmak lazım. Yani şöyle bir şey var. Erdoğan diyor ki; ‘4 yıl seçimsiz dönem’. Muhalefetin hemen erken seçim yapabileceği bir meclis aritmetiği yok. Erdoğan diyor ki; 4 yıl. Bence 1-2 yıl zor gider. Ama bu insanların bir bayram daha geçirecek durumları yok. Benim buradaki yaklaşımım bu. Bunun için görüşeceğiz. Yoksa 22 yıllık ekonomi programına niye ortak olayım? MHP işte ortak ben de dedim ki; ortağını bize ittirme.

ERKEN SEÇİMİ ÖNGÖRÜYOR MU?

Öyle görüyorum . Bu kafa hele hele bu hukuk tanımazlık. Bu kafayı sürdürürseniz büyük bir kriz daha patlar ve o kriz patladığında önünde kimse duramaz. O zaman da erken seçim kaçınılmaz olur. Ha bugünlerde işte Devlet Bey erken seçim çağrısı yapar mı bilmem. Onlara ben çok ihtimal vermiyorum. Ama o onun uzmanlık alanı. İttifak ortaklarını yarı yolda bırakıp erken seçim çağrısı yapmak MHP'nin geçmiş pratiğinde var. Ama biz sokağı dinlemeyi sürdüreceğiz. Günü geldiğinde erken seçim de talep ederiz.

Erken seçimi talep etmek kadar yapılacak erken seçimi kazanıp Türkiye'nin önünü açmak da önemli.







