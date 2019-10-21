Karabük'te yaşayan 26 yaşındaki ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu, Tayland'dan gelen tohumla "sarı karpuz" yetiştirdi.

Alazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sarı karpuz" üretimi konusunda ilk başta çekincelerinin olduğunu söyledi.

Sarı karpuzun tohumunu Tayland'dan bir arkadaşının getirdiğini aktaran Alazoğlu, üretimi Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'ne (SAKEM) bağlı Yukarı Tokatlı Şubesindeki serada gerçekleştirdiğini kaydetti.

Alazoğlu, tohumu mayıs ayında toprakla buluşturduğunu dile getirerek, "Bu karpuz tropikal iklim karpuzu olduğu için sıcak, orta sıcak ve gölgeli yerlerde 3 tane fide elde ettim. Bu fidelerden sadece birinde istediğim sonuca ulaşabildim. Yetişen karpuzum istenilen boyuta geldi." diye konuştu.

Karpuz çekirdeklerinden tohum elde ederek üretimi devam ettirmek istediğini anlatan Alazoğlu, şöyle devam etti:

"Genç mezunlar ve girişimciler olarak bu tarz yeni fikirleri severiz. Bu ürünü hem ülkemize mal edip hem de gelişmesini sağlayabiliriz çünkü bu karpuz diğer karpuzlardan biraz daha şifa niyetinde. Rengi sarı, tadı ve aroması aynı diğer karpuzlar gibi. Bu karpuz biraz daha sulu. Sarı karpuz iyi bir lif kaynağıdır."