Tayvan’da 200 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Perşembe günü Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi yetkilileri halka seslenerek, maske kuralına uydukları için ve hijyene dikkat ettikleri için teşekkürlerini iletti. Ancak Tayvan’dan ayrıldıktan sonra testi pozitif çıkan kişilerle ilgili endişeler devam ediyor.

Ülkenin Çin’le olan ticari ve turim bağı göz önüne alındığında yakalanan başarı övgüye değer. Bu başarının sırrı ise erken harekete geçmekte ve mükemmel bir test sistemi uygulamakta yatıyor. Perşembe günü koronavirüs vakası olmaksızın geçen 200 güne ulaşılırken ülkenin hastalıktan tamamen arınmış olup olmadığı ise merak konusu. Ancak yurt dışından ülkeye gelenler arasında yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu arada dünya çapında 44 milyondan fazla vaka 1.1 milyon ölüm kayıtlara geçti.

En son 12 Nisan’da bir koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği Tayvan’da, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi salgında kaydettikleri başarı için uluslarası övgü aldı.

Taipei’de bir metro çalışanı, çalışırken maske takıyor. Tayvan’da ayrıca mükemmel bir test sistemi var.



Geçtiğimiz Çarşamba yetkililer bir açıklama yaparak adadan son zamanlarda ayrılan üç kişinin testinin pozitif olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Ülke aylar önce salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinden gelen uçaklara karşı önlemlerini sıkılaştırmış, 23 Ocak’ta bu uçuşları askıya almış ve Çin vatandaşlarının girişini yasaklamıştı. Tayvanlı olsun ya da olmasın ülkeye giriş yapanlar 14 günlük katı bir karantina dönemi geçirmek zorunda bırakıldı.

Tıp dergisi Jama’da yazan araştırmacılara göre Tayvanlı yetkililer 31 Aralık’tan itibaren Wuhan uçuşlarındaki tüm yolcuların ateşini ve zatürre semptomları olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Günler sonra 20 Ocak’ta ise hükümet ve resmi yetkililer Merkezi Salgın Komuta Merkezi’ni devreye soktu. Tayvan hükümeti maske takmanın önemine aylar öncesinden vurgu yaparak, halk arasındaki paniği ve maske fiyatlarındaki artışı önlemeye çalıştı.

Tayvan’ın eski başkan yardımcısı ve epidemiyolog Chen Cien-jen de dahil olmak üzere uzmanlık sahibi tüm profesyoneller virüsle ilgili mücadelede etkin olarak görev aldı.



