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Tayvan'da ilk yerel vakaya koronavirüs bulaştıran pilot görevden alındı

24.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Tayvan'da ilk yerel vakaya koronavirüs bulaştıran pilot görevden alındı

Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana ilk kez tespit edilen yerel koronavirüs (Covid-19) vakasına Covid-19 bulaştıran Yeni Zelandalı asemptomatik pilot görevden alındı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde 12 Nisan’dan bu yana yerel Covid-19 vakasının kaydedilmediği Tayvan’da Salı günü ilk yerel Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Tayvan hükümeti tarafından yerel vaka hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda, Covid-19’a yakalanan Tayvan vatandaşı kadının, Tayvan'ın EVA Havayolları firmasında görev yapan asemptomatik Covid-19 vakası bir pilot ile temas kurmasının ardından salgına yakalandığı belirtildi. EVA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tayvanlı hastanın yanı sıra, EVA pilotunun Japon ve Tayvanlı 2 meslektaşına da Covid-19 bulaştırdığı ifade edilirken EVA yetkilileri, Yeni Zelandalı pilotun kokpitte maske takmaması ve Covid-19 ile mücadele kurallarına uymaması nedeniyle görevden alındığını belirtti.

Öte yandan Tayvan hükümeti tarafından salgına karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanan EVA Havayolları pilotu 10 bin 600 dolar para cezasına çarptırıldı. Yürütülen soruşturmada Tayvanlı pilot, sağlık durumu hakkında çalıştığı firmaya ve diğer yetkililere yalan söylediğini itiraf etti. EVA Havayolları pilotu, Covid-19 vakası kadın ile yakın temas kurması ve Tayvan’da ziyaret ettiği yerler hakkında soruları ise cevapsız bıraktı.

Tayvan’a dönen Yeni Zelandalı pilota, 3 gün karantinada kalmasına rağmen Covid-19 semptomları göstermemiş bu nedenle test yapılmamıştı. Ayrıca pilota 20 Aralık’ta yapılan Covid-19 testi ise pozitif çıkmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Covid-19 taşıyıcısı olduğundan habersiz olarak uçuşlarına devam eden pilotun, ABD'den Tayvan'a giden bir seferde öksürdüğü belirtildi.

Tayvan’da yetkililer tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede 6 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından Tayvan’da Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 776 pozitif vaka kayda geçerken, şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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