Tazeliğini aylar boyunca koruyor! Kavurmanın püf noktası burada..

Eğer siz de kavurma sevenler kulübündenseniz, kavurmayı her daim evinizde bulundurmak istiyorsunuz demektir. Afiyetle tükettiğiniz bu taptaze kavurmanın sadece bayramlarla sınırlı kalmasını istemiyorsanız, sizler için hazırladığımız mis gibi kışlık kavurma tarifini deneyebilirsiniz. İşte o tarif…

KIŞLIK KAVURMA

MALZEMELER

1 kilo kuşbaşı dana eti

500 gram kuyruk yağı

Tuz

HAZIRLANIŞI