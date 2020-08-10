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Tazeliğini aylar boyunca koruyor! Kavurmanın püf noktası burada..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan lezzetli kavurma, sofralarda adeta bir kurtarıcı görevi üstlenir. Bu mükemmel lezzeti kış aylarında da keyifle tüketebilmeniz için birkaç püf noktayı bilmeniz yeterlidir. İşte dillere destan nefis kışlık kavurmanın tarifi ve yapılışının püf noktaları…

Tazeliğini aylar boyunca koruyor! Kavurmanın püf noktası burada..

Eğer siz de kavurma sevenler kulübündenseniz, kavurmayı her daim evinizde bulundurmak istiyorsunuz demektir. Afiyetle tükettiğiniz bu taptaze kavurmanın sadece bayramlarla sınırlı kalmasını istemiyorsanız, sizler için hazırladığımız mis gibi kışlık kavurma tarifini deneyebilirsiniz. İşte o tarif…

KIŞLIK KAVURMA

MALZEMELER

  • 1 kilo kuşbaşı dana eti

  • 500 gram kuyruk yağı

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Kışlık kavurma için geniş bir tencereyi ya da tavayı ocağın üzerine alın ve iyice ısıtın.

  • Tamamen ısınan tencerenin içine kuşbaşı olarak doğranmış olan etleri koyun.

  • Etleri yüksek ateşte, rengini değiştirip suyunu salana kadar, ara ara karıştırarak kavurun.

  • Suyunu salan etin ortasını açın.

  • Et kaydıkça orta kısımlarda köpükler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Oluşan bu köpükleri kepçe ile sık sık alarak atın.

  • Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler suyunu çekene ve yumuşayıncaya kadar 45-50 dakika boyunca pişirin.

  • Etler hala sertse bir miktar sıcak su ekleyerek etleri biraz daha pişirmeye devam edin.

  • Pişen etlerin üzerine arzu ettiğiniz kadar tuz ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Başka bir tencerenin içinde küçük küçük doğranmış olan iç yağı koyun.

  • Yağı olabildiğince sık karıştırarak eritin.

  • Kuyruk yağı erimeye başladıkça geriye kıkırdaklar kalacak.

  • Bu kıkırdakları bir kevgir yardımıyla süzün ve kalan sıvı yağı bir kabın içine alın.

  • Çıkan yağın hepsini kavurmanın üzerine dökün ve yağ ile birlikte 3 dakika daha kavurun.

  • Pişen kavurmayı ocağın üzerinden alın ve 5-6 dakika dinlendirin.

  • Daha sonra temiz bir plastik şişenin ağız kısmını kesin.

  • Kavurmayı yağı ile birlikte hazırladığınız plastik şişenin içerisine bastırarak doldurun.

  • Hazırladığınız kabı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

  • Soğuyan kavurmanın üzerini streç film ile kapattıktan sonra 1 gece boyunca buzdolabında dondurun.

  • Ertesi gün kavurmayı buzdolabından çıkartarak bıçak ile istediğiniz kalınlıkta dilimleyin.

  • Dilimlenen her kavurmayı ayrı bir streç filmle kaplayarak sarın.

  • Hazırladığınız kavurmayı uzun bir süre boyunca saklayabilir ve istediğiniz zaman buzdolabından çıkartıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

    • KIŞLIK KAVURMANIN PÜF NOKTALARI

    • Kavurma yapmak için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, etlerin üzerinde oluşan köpüklerin sürekli olarak alınmasıdır.

    • Kavurmanın bir diğer püf noktası ise, etinizin içerisine iç yağ eklemektir. İç yağ etlerinizin daha yumuşak olmasını ve donmasını sağlayacak olan en önemli malzemedir. Ancak iç yağdaki kıkırdakları kesinlikle eklememeli ve ayırmalısınız.

    • Kavurma yaptığınız eti ilk 1 ay içerisinde tüketecekseniz donduktan sonra keserek buzdolabının içinde saklayabilirsiniz.
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