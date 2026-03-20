KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Tazesi 20 TL, kurutulmuş kabuğu 65 TL: Kadınların elinde değerleniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar, dalında kalan ya da yere dökülen limon ve turunçları çöpe gitmekten kurtararak ekonomik değere dönüştürüyor. İmece usulü bir araya gelen kadınlar, meyvelerin kabuklarını özenle soyup kurutarak satışa sunarken, elde ettikleri ürünlerle hem israfı önlüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dalında 20 TL’ye alıcı bulan limonun kurutulmuş kabuğunun 65 TL’ye kadar yükselmesi ise bu emeğin değerini gözler önüne seriyor.

Kozan ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde kadınlar, dalında kalan ve dökülen limon ile turunçların kabuklarını imece usulü soyarak değerlendiriyor.

Her yıl bahar ayında toplanarak meyvelerin kabuklarını soyan kadınlar, kuruttukları kabuklarla ve turunçtan elde ettikleri ekşi ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"OTURDUĞUMUZ YERDEN KABUKLARI SOYUYORUZ"

70 yaşındaki Suzan Yıldırım, her yıl bu mesainin sürdüğünü belirterek, "Boş durmak olmaz. Komşularıma yardıma geldim. Oturduğumuz yerden kabukları soyuyoruz. Çok da bir zorluğu yok, bizler için uğraş oluyor" dedi.

"HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"

Okul harçlığını limon ve turunç kabuklarından çıkardığını söyleyen Nimet Su Yiğenoğlu, "Babamla annemle birlikte tatilde aileme yardım ediyorum. 60-65 TL'ye alıcı buluyor. Ben de harçlığımı çıkarıyorum. Bahçelerden topluyoruz, soyuyoruz ve kuruyan kabukları satıyoruz" diye konuştu.

"KABUKLAR KOZMETİKTE KULLANILIYOR"

Bu yıl ürünün az olduğunu kaydeden Ahmet Yiğenoğlu ise, "Turunçların kabuğunu satıyoruz, hem de ekşisini çıkarıyoruz. Geçen sene çoktu, bu sene az. Kabuklar kozmetikte kullanılıyor, 60-65 TL'ye alınıyor. Ekşinin de kilosu 500 TL'den satılıyor. Elle tek tek sıkılıyor, zahmetli ama ek gelir çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
portakal Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.