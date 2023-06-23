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  4. Taziye evinde feci kaza! Asansörün halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Taziye evinde feci kaza! Asansörün halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

23.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir apartmanda korkunç bir kaza meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında seyyar asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Asansörde bulunan 4 kişiden Fatma Çelik (73) ve Safura Kader (78) hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı. Kadınların yakınlarına taziye için apartmana gittikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Taziye evinde feci kaza! Asansörün halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokaktaki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi. Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3’üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3’üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü.

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Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi’ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

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Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik’in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Bursa asansör

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