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TBB Başkanı Feyzioğlu, istinafta Emine Bulut'un ailesini savunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti. Feyzioğlu, istinaf aşamasında ailenin avukatlığını yapacak.
Emine Bulut, 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.V.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.
'GÖREV BİLİRİM'
Karar, istinaf incelemesinden geçmeden önce TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında baba Ahmet Bulut, Feyzioğlu'na, Ankara'ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim dedi. Feyzioğlu da, acıları hala taze olan ailenin bu isteğini Görev bilirim diyerek, kabul etti. Emine Bulut'un anne ve babası da, Feyzioğlu'na vekalet vereceklerini söyledi. Feyzioğlu, müebbet hapse mahkum edilen Fedai Varan'ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.

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