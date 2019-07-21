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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Turnuvanın Antalya'da gerçekleştirilen finalini kazanan Hercules takımı, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun finali, Antalya'da yapıldı.

İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası etaplarını başarıyla tamamlayarak Antalya'daki final turuna katılmaya hak kazanan 12 takım, Konyaaltı Sahili Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda kıyasıya mücadele verdi.

Çok sayıda sporseverin heyecanla izlediği final karşılaşmasında Petkimspor'u yenen Hercules takımı, şampiyon oldu. Hercules takımı, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

TBF Altyapı Organizasyonları Yetkilisi Serdar Çelik, yaptığı açıklamada, federasyon olarak Red Bull sponsorluğunda 3x3 basketbol organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Federasyon olarak turnuvaya büyük önem verdiklerini belirten Çelik, "İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'nda yapılan karşılaşmalarla en yüksek puanı alan takımlar, Antalya'da final oynadı. Amacımız, olimpik branş olan 3x3 basketbolunu daha fazla kişiye ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

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3x3 basketbol Antalya basketbol final Red Bull türkiye basketbol federasyonu

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