TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP Grubu'nu ziyareti

TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop, MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Şentop'u, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül karşıladı.

Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti'nin göstereceği adaya destek konusundaki sözlerini anımsattı.

MHP Grup başkanvekillerinin de bu minval üzerine görüşlerini ifade ettiklerini aktaran Şentop, "Biz MHP ile beraber Cumhur İttifakı'nı yürütürken, o zaman bunun sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir çalışma olmadığını, en azından yeni sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşeceği süre içerisinde bu ittifakın devam edeceğini kaydetmiştik. O kararlılığımız devam ediyor. Yerel seçimlerde de devam ediyor ama ülkenin temel meselelerinde de bu birlikteliği sürdürüyoruz." dedi.

Şentop, ziyaretin hem nezaket hem de destek talebi mahiyetinde olduğunu kaydetti.

Erkan Akçay da Şentop'un adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şentop'un bütün müktesebatıyla ve yaptığı çalışmalarla TBMM Başkanlığını en iyi sekilde temsil edeceğine ve çok başarılı görevleri ifa edeceğine MHP Grubu olarak yürekten inandıklarını vurgulayan Akçay, "Daha evvel genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin açık ve net bir şekilde ifade ettiği üzere AK Parti Grubu'nun göstereceği adayı destekleyeceğimizi söylemiştik. Pazar günü başta Genel Başkanımız olmak üzere, MHP Grubu'na mensup 49 milletvekiliyle oylamalarda yerimizi alacağız ve Sayın Mustafa Şentop'a TBMM Başkanlığı seçimi için oyumuzu vereceğiz. İnşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi sürecinin yaşandığı bu günlerde, Şentop'un adaylığının ayrı bir anlam ifade ettiğini bildirdi.

Şentop'a, ziyareti sırasında AK Parti'nin tüm grup başkanvekilleri de eşlik etti.

