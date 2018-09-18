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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabülü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Yıldırım, Kanada Newfoundland ve Labrador Eyalet Meclis Başkanı Perry Trimper'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kanada Newfoundland ve Labrador Eyalet Meclis Başkanı Perry Trimper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kanada Newfoundland ve Labrador Eyalet Meclis Başkanı Perry Trim TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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