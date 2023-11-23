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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabilir

23.11.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kendi içerisinde, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir, esas olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geri dönüş yoktur" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 şartının değişmesine yönelik sözlerinin başlattığı tartışma sürüyor.

"REVİZYON OLABİLİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sistemin kendi içerisinde beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar olabileceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur." deyip sisteme dair meseleleri tek tek konuşmak yerine yeni anayasa çerçevesinde bu konuların tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

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Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 çıkışının Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntıya yol açabilir mi?" sorusuna da cevap veren Meclis Başkanı, herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağının altını çizerek Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasında saygılı bir ilişkinin yürütüldüğünü kaydetti.

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