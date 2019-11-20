TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi. Eskiden okuma yazma bilmeyenlere cahil diyorduk. Yakın zamanda bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlere cahil diyecekler. Çünkü özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat tümüyle makinelere bağımlı olacak." dedi. Şentop, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezinin açılış töreninde, insanları mutlu etmek isteyenlerin, onlar için faydalı hizmetler yapması gerektiğini söyledi. Bu Merkezin de kadınlara faydalı olması gayesiyle Belediye tarafından kısa zamanda inşa edildiğini belirten Şentop, şöyle konuştu: "Merkez birkaç boyutlu planlanmış, hobi kursu, spor salonu, kültür merkezi gibi. Böylece Aksaraylı hanım kardeşlerimiz için önemli bir sosyal tesis hazırlanmış. Kadınlarımız burada buluşup kaynaşabilirler. Hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmek için spor yapabilirler. İlgi duydukları alanlarda kursa katılabilirler. Böylece kendilerini yenilemek, geliştirmek için sunulan imkanlardan yararlanabilirler."

Şentop, bugünün Somuncu Baba'nın vefatının seneidevriyesi olduğunu hatırlatarak Somuncu Baba'yı ve eşi Necmiye Hatun'u rahmet ve şükranla andığını ifade etti. - "Zaruret olmadıkça yabancı kelime kullanmamaya özen gösteriyorum" Aktivite kelimesinin yaygın olarak kullanıldığını ancak onun yerine "faaliyet, etkinlik" gibi kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkçemizin kullanımı konusunda hassasiyet gösterenlerin başında geliyor. Ben de zaruret olmadıkça yabancı kelime kullanmamaya özen gösteriyorum. Ana dilimize duyduğumuz muhabbet adına Belediye Başkanımız Enver Dinçer'in de benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum.

Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın somut bir örneğini teşkil eden Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezinin önemli bir sosyal, kültürel ve sportif işlev göreceğine inanıyorum." Şentop, Merkezin kadınların hobilerine hitap ettiğini, kadınların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerinin amaçlandığını dile getirdi.

- "Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi" Geleneksel ve modern sanatlara ilgi duyan kadınların yeteneklerini burada geliştirebileceğini aktaran Şentop, şöyle devam etti: "Boyama, dikiş, oya, nakış gibi uğraşıları seven kadınlarımız buradaki kurslara katılabilirler. Günümüzün olmazsa olmazı bilgisayar kullanımını öğretmek... Biliyorsunuz dijitalleşme çağındayız. Başka bir ifadeyle dördüncü sanayi devrimi çağındayız. Bu çağda makineler birbiriyle iletişim kuracak. Esasında halen günde 20 milyar makine birbiriyle iletişim halinde. Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi. Eskiden okuma yazma bilmeyenlere 'cahil' diyorduk. Yakın zamanda bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlere 'cahil' diyecekler. Çünkü özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat tümüyle makinelere bağımlı olacak. Bu sebeple Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezi'nde açılan Bilgisayar Ofis Programları Kursu'nu çok önemsiyorum. Kendisi için olmasa bile kardeşlerine, çocuklarına, torunlarının ödevlerini yapmalarına yardımcı olurken bilgisayar kullanmakta zorluk çekmezler. Bu sebeple kadınlarımıza bu kursa mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum."