TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

İstiklal Savaşı'nın zaferle neticelenmesinin ardından TBMM'de yapılan oylamayla devletin gelişme, yenileşme ve değişim tarihinde yeni bir safha başlatıldığını vurgulayan Şentop, milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan, milletin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet'in 96'ncı yılına erişildiğini kaydetti. Şentop, bu süreçte devlet ve millet olarak içeride ve dışarıda önemli sınamalardan geçildiğine, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ciddi tecrübeler edinildiğine işaret etti.

Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde maruz kaldığı işgal ve istila girişimlerine karşı verdiği şanlı mücadele ile yeniden tarihin öznesi olmayı başaran aziz milletin, istikbalde gitmek istediği yöne, olmak istediği hale 29 Ekim 1923 tarihinde karar verdiğini belirtti.

- "Milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşama iradesini muhafaza ettik"

Mustafa Şentop, insanlık tarihinin en vahşi boğazlaşmalarına sahne olan İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerine maruz kalmadan, 20'nci yüzyılın ikinci yarısına ulaşılarak 1950'li yıllarda Cumhuriyet'in çok partili hayatla tanışması ve demokrasiyle güçlenmesinin sağlandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan dönemlerinde maruz kalınan darbe ve darbe teşebbüslerine rağmen ana istikameti hep muhafaza ettik. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıkıcı etkilerini devlet millet dayanışmasını tesis ederek atlattık. Aynı şekilde 20'nci yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere içerden ve dışardan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölücü, yıkıcı eylemlerine maruz kalsak da milletimizin barış, huzur ve güven içinde birlikte yaşama iradesini hep muhafaza ettik.

Bu arada siyasi alanda yaşadığımız istikrarsızlıkların neticesi olarak tarihin akışına ayak uydurmakta geç kaldığımız dönemler de geçirdik. Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21'inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık. Hemen her alanda yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücümüzle bölgemizde ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldik.