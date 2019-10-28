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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

"Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21'inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık" - "Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye’yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak" - "Ecdadımızdan büyük bir iftiharla devraldığımız mirası, güzelleştirip geliştirerek gelecek nesillere bırakacağımızdan herkes emin olmalıdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21'inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık." dedi.

Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde maruz kaldığı işgal ve istila girişimlerine karşı verdiği şanlı mücadele ile yeniden tarihin öznesi olmayı başaran aziz milletin, istikbalde gitmek istediği yöne, olmak istediği hale 29 Ekim 1923 tarihinde karar verdiğini belirtti.

İstiklal Savaşı'nın zaferle neticelenmesinin ardından TBMM'de yapılan oylamayla devletin gelişme, yenileşme ve değişim tarihinde yeni bir safha başlatıldığını vurgulayan Şentop, milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan, milletin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet'in 96'ncı yılına erişildiğini kaydetti. Şentop, bu süreçte devlet ve millet olarak içeride ve dışarıda önemli sınamalardan geçildiğine, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ciddi tecrübeler edinildiğine işaret etti.

- "Milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşama iradesini muhafaza ettik"

Mustafa Şentop, insanlık tarihinin en vahşi boğazlaşmalarına sahne olan İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerine maruz kalmadan, 20'nci yüzyılın ikinci yarısına ulaşılarak 1950'li yıllarda Cumhuriyet'in çok partili hayatla tanışması ve demokrasiyle güçlenmesinin sağlandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan dönemlerinde maruz kalınan darbe ve darbe teşebbüslerine rağmen ana istikameti hep muhafaza ettik. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıkıcı etkilerini devlet millet dayanışmasını tesis ederek atlattık. Aynı şekilde 20'nci yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere içerden ve dışardan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölücü, yıkıcı eylemlerine maruz kalsak da milletimizin barış, huzur ve güven içinde birlikte yaşama iradesini hep muhafaza ettik.

Bu arada siyasi alanda yaşadığımız istikrarsızlıkların neticesi olarak tarihin akışına ayak uydurmakta geç kaldığımız dönemler de geçirdik. Karşılaştığımız sorunlardan çıkardığımız derslerle 21'inci yüzyılın başında yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını iyi değerlendirerek eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açtık. Hemen her alanda yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücümüzle bölgemizde ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldik.

Ekonomimize kazandırdığımız dinamizm ile dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almayı başardık. Savunma ve güvenlik alanında aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla vatanımızı her türlü tehditten masun kıldık. Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak."

Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük mirasım" dediği Cumhuriyet'in kazandırdığı değerlere sahip çıkarak milletin, istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlama iradelerini her zaman muhafaza edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan büyük bir iftiharla devraldığımız mirası güzelleştirip geliştirerek gelecek nesillere bırakacağımızdan herkes emin olmalıdır. 21'inci yüzyılın başında başlattığımız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar bunun açık ispatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizi kuran, koruyan ve yaşatan aziz şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın gölgesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutluyor, milletçe esenlik dolu daha nice yıllara erişmeyi temenni ediyorum."

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cumhuriyet bayramı TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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