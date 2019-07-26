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TBMM Başkanı Şentop, 27. Yasama yılı 2. Dönemi değerlendirdi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik olarak, "Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak ifade ediyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik olarak, "Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır” dedi.
TBBM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Yasama yılı 2. dönemi değerlendirmek üzere gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri ve muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.
Şentop, "Yeni sistemde değişiklikler yapılabilir mi?" sorusuna, "Anayasal düzlemde hükümet sistemiyle ilgili sorun teşkil eden bir yerin olmadığı kanaatindeyim. Alt mevzuatta, kanunla, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olabilecek değişiklikler olabilir. Eleştirilerin hiç birisini Anayasal düzenleme ile ilgili eleştiriler değil. Sistemin işleyişi ile ilgili” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı olarak görev yapan birinin genel başkanlıktan ayrılmasına ilişkin soruya Şentop, "Gerek anayasada gerek alt mevzuatta Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti genel başkanı olmasına dair mecburiyet de yok, mani de yok. Başkanlık sistemi olman yerlerde başkan bir siyasi partinin mensubudur. Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında başkandır. Önceki sistemde başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sistem” dedi.
‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi çöktüğüne ve parlamenter sisteme dönüş için referandum yapılsın’ şeklindeki eleştirilere Şentop, “Parlamenter sistem krallıkların, monarşinin sistemidir. Parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler monarşidir, krallıktır. Krallık olmayıp parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler vardır, onlar da federasyondur. Dünyada krallık, federasyon olmayan Cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde iyi işleyen parlamenter sistem örneği yoktur” ifadelerini kullandı.
Erken seçime yönelik soruya Şentop, “Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" dedi.

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