TBMM Başkanı Şentop Cibuti'den ayrıldı

CİBUTİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel uçakla Cibuti'den ayrıldı.

Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için geldiği Cibuti'deki temaslarını tamamladı.

Meclis Başkanı Şentop'u taşıyan uçak, saat 17.30'da Ambouli Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya uğurladı.

TBMM Başkanı Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili, Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da İstanbul'a gitti.

