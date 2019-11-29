HABER

TBMM Başkanı Şentop Cibuti'den ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop Cibuti'den ayrıldı

CİBUTİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel uçakla Cibuti'den ayrıldı.

Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için geldiği Cibuti'deki temaslarını tamamladı.

Meclis Başkanı Şentop'u taşıyan uçak, saat 17.30'da Ambouli Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya uğurladı.

TBMM Başkanı Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili, Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da İstanbul'a gitti.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)
Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”Esgin: “Sahillere vuran bebek ölümlerinin sorumlusu Avrupa’dır”
Anahtar Kelimeler:
42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı!

Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah deme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Son dakika: Bakan Gül'den Alevi ailenin evine işaret konulması olayıyla ilgili açıklama

İzmir'deki skandal olaya ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.