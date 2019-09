TBMM Başkanı Şentop Edirne'de

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bilgiyi ayıklamayı bilmiyorsanız bilgi sizi yutar, o yüzden zaman kaybını önlemek, yanlış yollara girmemek için önce yöntem, önce metodoloji. Üniversitelerimiz temelde bunu verir ve bunun üzerine sağlıklı bilgi inşa edilir" dedi.

Şentop, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada Edirne'nin, Balkanlar'dan İstanbul’a ve Anadolu’ya geçişte başkent olarak siyasal ve tarihsel hafızada değerli bir yere sahip olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, UNESCO Dünya Mirası şehirlerinin, metrekareye düşen tarihi eser bakımından ilk sıralarda yer alan, geçmişin görkemli anıtsal yapılarını, tarihi dokusunu muhafaza eden nadir şehirlerden olan Edirne'ye Trakya Üniversitesi'nin de değer kattığını ifade etti.

- "Edirne'de ne var?"

Edirne'deki sayısız mirasın ve değerli emanetlerin olduğuna vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Edirne’de ne var? Adalet Kasrı var. Bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında veto hakkına sahip 5 ülkenin varlığını tartışma konusu yapan ve bunu her genel kurulda yüksek sesle dile getiren sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bu konudaki görüşünü net olarak tekraren ortaya koyuyor, son konuşmasında da bütün dünyanın çok farklı ülkelerin insanlarının her seviyeden heyecanıyla, diliyle ortaya koymuş oldu. İşte küresel adalet arayışımızı her küresel platformda haykırmamızın somut temeli de yüzyıllar önce Edirne'deki Adalet Kasrı’nda tecelli etmiştir.