TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. BM üyesi 38 devletin nüfusu bizimi eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek." dedi.

Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup öğretmeni Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kabul etti.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şentop, "Köy, kasaba, şehir ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. İnanıyorum ki hepiniz meslek aşkıyla, milletimize hizmet etme aşkıyla dolusunuz. Zengin, fakir demeden çocuklarımızı eğitmek, değerlerimizi onlara öğretmek arzusuyla görevinizi yapıyorsunuz. Eğer milletçe birliğimizi, barışımızı muhafaza ederek huzur ve güven içinde yaşıyorsak sizin, çocuklarımıza aktardığınız, aşıladığınız değerlerimiz sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle vatandaşların sadece öğrenci olarak ilişkisi olmadığını belirten Şentop, aynı zamanda veli olarak da ilişkisi bulunduğunu anlattı.