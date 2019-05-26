TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

Cumhurbaşkanı Pendarovski, buradaki konuşmasında, "Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak mübarek Ramazan ayınızı kutlamaktan, sizlere mutluluk ve bereket dolu bir şekilde orucunuzda kolaylıklar dilemekten mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.

İBU Kampüsü bahçesinde düzenlenen yaklaşık bin 200 kişilik iftar programına, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi ve Kuzey Makedonya’nın eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sadece Müslümanlar tarafından kutlanmasına rağmen mübarek olarak nitelendirdiği Ramazan ayının temel insani değerleri sembolize ettiğine dikkat çeken Pendarovski, "Yoksullarla dayanışmayla Ramazan ayı, toplumdaki sosyal eşitsizliğim sembolik bir ıslah edici şeyidir. Ortak sofralarla, Ramazan bizlere, her toplumun temeli olan aile ve topluluğun önemini hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ülkesini, bağımsızlığından itibaren kayıtsız şartsız desteklediğini dile getiren Pendarovski, TBMM’de Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanması ile ilgili sürecin başladığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İBU'nun Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki en önemli eğitim yatırımlarında biri olduğunun altını çizen Pendarovski, şöyle devam etti:

"Maalesef dünyada bugün yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşıyor. Bu bizim için de geçerli, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti her zaman çok dinli ve çok kültürlü bir toplum olmuştur ve olmaya devam edecektir. Farklı din ve dünya görüşlerimize rağmen bizi birbirimize bağlayan şeyler, adaleti, adalet, barış, eşitlik ve itibar gibi evrensel değer ve prensiplerdir.".