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TBMM Başkanı Şentop Moğolistan’da onuruna verilen yemeğe katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan’da onuruna verilen yemeğe katıldı.Resmi ziyaret için Moğolistan ’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan’da onuruna verilen yemeğe katıldı.
Resmi ziyaret için Moğolistan ’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından verilen akşam yemeğine katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan yemekte konuşan Şentop, “Bugün çok güzel, verimli görüşmeler yaptık. Bunların çok kısa bir zaman içerisinde uygulamaya geçeceğini Türkiye-Moğolistan ilişkilerinde çok önemli mesafeler kat edeceğimizi düşünüyorum” dedi. Bu büyük coğrafyanın iki ucunda yer alan ülkeler olarak bu coğrafyanın birleştirilebileceğini söyleyen Şentop, “Bunun adımı da aynı kökten gelen, dilleri konuşan ülkeler topluluğu olarak düşünülebilir. Parlamenter diplomasi bu anlamda öncülük yapabilir. Bu konuda en kısa zamanda çalışmalara başlayacağım” diye konuştu.
İki ülkenin güzel ilişkilerinin mimarının dostluk grubu başkanları olduğunu söylen Şentop, “Her iki dostluk grubu başkanımız da ilişkilerimizin gelişmesi için büyük bir gayret gösteriyorlar. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada güçlendirmeye çalıştığımız ilişkilerin iki ülke arasında gelecekte dostluğu, kardeşliği daha da kuvvetli hale getireceği, siyasi, kültürel, ekonomik anlamda yeni kapıları aramızdaki ilişkiler bakımından açacağı ümidindeyim. Yapacağımız çok iş var. Bu güzel misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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