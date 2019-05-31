TBMM Başkanı Şentop personelle bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerekse dünyanın birçok yerindeki çatışma, sıkıntı ve yoksulluklar bayramlarımızı ukdeli hale getiriyor." dedi.

Şentop, Meclis personelinin bayram tebriklerini TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

Personelin bayramını kutlayan Şentop, "Allah sağlık, sıhhat ve afiyetle nice bayramlara erişmeyi nasip etsin." temennisinde bulundu.

Bayramların, bir anlamda sosyal, dini ve kültürel bakımdan en azından günlük hayatın rutini içindeki sıkıntıların bir kenara bırakılması gereken günler olduğunu vurgulayan Şentop, "Dünyanın içinde bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerekse dünyanın birçok yerindeki çatışma, sıkıntı ve yoksulluk bayramlarımızı ukdeli hale getiriyor. Milletimizin, İslam aleminin, insanlığın daha güzel bayramlarda bir araya geleceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bayramda şehir dışına gidecek personeli uyarıda bulunan Şentop, "Şehir dışına gidecek olan arkadaşlarımız varsa bayram günleri, trafikteki dikkatsizlikler nedeniyle acılı günlere dönüşüyor, dikkatli olalım, buna fırsat vermeyelim." dedi.

Mustafa Şentop daha sonra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte Meclis personeliyle bayramlaştı, fotoğraf çektirdi.

