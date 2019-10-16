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TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı

BELGRAD (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kendisi ve heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Yemeğin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret eden Şentop, enstitünün müdürü Fahri Akdoğan'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaretin sonunda enstitünün anı defterini de imzalayarak binadan ayrıldı.

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sırbistan TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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