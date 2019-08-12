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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldı.

Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Şentop ve protokol üyeleri bir çay bahçesinde bir süre sohbet etti.

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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